Зимний бонус к пенсии: кому начислят 1300 гривен

Кому государство гарантирует финансовый бонус

Речь идет о надбавке в размере 50% от прожиточного минимума, которая предназначена для рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.

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Как поясняют специалисты, претендовать на эти деньги могут неработающие пенсионеры, получающие выплаты за выслугу лет, а также граждане с I–III группами инвалидности, о чем пишет Пенсионный фонд.

Важно! Исключение из этого правила составляют только те лица, которые проходили срочную службу.

Как рассчитывается сумма и какие существуют ограничения

Размер этой финансовой поддержки четко привязан к прожиточному минимуму по состоянию на 1 января текущего календарного года. Поскольку в 2026 году этот базовый показатель вырос до 2595 гривен, сумма ежемесячной доплаты для военнослужащих автоматически увеличилась до 1297 гривен.

Главное требование для успешного начисления средств заключается в том, что нетрудоспособный член семьи не должен иметь собственных источников дохода от государства. То есть ему не может начисляться обычная пенсия, социальная помощь для лиц с инвалидностью или выплаты для одиноких матерей.

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В случае наличия у гражданина одновременного права на различные виды социальной помощи и на надбавку за нетрудоспособных родных, разрешается оформить только одну из них по собственному усмотрению– поясняют в ведомстве.

Что нужно сделать для оформления выплат

Чтобы деньги начали стабильно поступать на счет, необходимо лично обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с соответствующим заявлением. С собой обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие родственные связи, и справку о совместном проживании.

Что еще доступно украинским пенсионерам осенью

Напомним, ранее мы писали, что украинцы также могут рассчитывать на автоматические возрастные надбавки, если их базовая пенсия не превышает 10 340 гривен. В частности, гражданам в возрасте от 70 до 74 лет ежемесячно доплачивают до 300 гривен, от 75 до 79 лет – до 456 гривен, а после 80 лет эта сумма увеличивается до 570 гривен.

Кроме того, многодетные матери, воспитавшие не менее пяти детей, имеют законное право на доплату в размере от 908 гривен.