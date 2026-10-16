Кому и сколько доплатят автоматически

Сразу после достижения 70-летнего возраста украинские пенсионеры получают право на ежемесячную возрастную надбавку, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины. Размер этой финансовой поддержки четко привязан к возрастной категории и может достигать 570 гривен.

Для лиц в возрасте от 70 до 74 лет надбавка составляет 300 гривен, после 75 лет она увеличивается до 456 гривен, а для людей в возрасте от 80 лет предусмотрена максимальная сумма – 570 гривен. Следует отметить, что доплату начисляют автоматически, поэтому обращаться в ПФУ или писать дополнительные заявления не нужно.

Почему деньги могут не поступить на карту

Главным препятствием для получения средств является общий размер доходов пенсионера. Если совокупная пенсия вместе со всеми индексациями и доплатами превышает 10 340,35 гривен, то возрастная надбавка просто не назначается.

Также стоит помнить об особенностях перехода между возрастными группами. Например, лицу, достигшему 75-летия, добавят лишь 156 гривен, ведь у такого пенсионера уже есть надбавка в размере 300 гривен, назначенная ранее.

Важно! Кроме того, начисление производится ровно со дня рождения: если человек родился 20-го числа, то в первый месяц получит доплату только за 10 дней.

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Какие решения в отношении пенсионеров принимались ранее

Украинская пенсионная система имеет и другие механизмы поддержки, о которых мы рассказывали ранее. В частности, по достижении 65 лет отдельным гражданам выплачивают пенсию до гарантированного уровня 4 213 гривен, если у мужчин 35 лет стажа, а у женщин – 30 лет.

Кроме того, пенсионеры старше 80 лет, которые живут одиноко и нуждаются в постороннем уходе, имеют право на специальную надбавку по состоянию здоровья в размере 1 038 гривен. Важно помнить, что возрастные надбавки не подлежат ежегодной индексации выплат и сохраняются на фиксированном уровне.