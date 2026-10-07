Насколько увеличится пенсия после 65 лет

Украинские пенсионеры, достигшие 65-летнего возраста, имеют законное право на перерасчет и увеличение своих выплат. Главным требованием для этого является наличие полного страхового стажа и отсутствие официального трудоустройства, что сообщает ПФУ.

Для мужчин полный стаж составляет 35 лет, а для женщин – 30 лет. Если эти условия выполнены, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается на уровне 40% от минимальной заработной платы.

Поскольку сейчас минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен, базовый пенсионный минимум для этой категории фиксируется на уровне 3 458,80 гривен.

Для лиц, достигших 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной заработной платы, но не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность,

– отмечают в Пенсионном фонде.

В то же время благодаря мартовской индексации реальная минимальная выплата при полном стаже в 65 лет не может быть меньше 4 213 гривен.

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Сколько доплатят украинцам после 70 лет

Следующий этап финансовой поддержки наступает, когда человек переступает 70-летний рубеж. Эта возрастная доплата начисляется абсолютно автоматически, поэтому обращаться в отделения ПФУ и писать заявления не нужно.

Размер надбавки четко привязан к возрасту:

от 70 до 74 лет пенсионеры получают дополнительно 300 гривен;

с 75 по 79 лет сумма увеличивается до 456 гривен;

после 80 лет государство доплачивает 570 гривен.

Важный нюанс для вашего кошелька: чтобы получить эти деньги, общая ежемесячная пенсия не должна превышать лимит в 10 340,35 гривен. Также стоит знать, что в первый месяц после дня рождения надбавку начисляют пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца.

То есть, если день рождения 20-го числа, выплата поступит только за 10 дней.

Что решения в отношении пенсионеров принимались ранее?

Система социальной защиты постоянно адаптируется к экономическим вызовам. Напомним, как уже сообщалось, женщины старше 60 лет также могут рассчитывать на дополнительные выплаты, в частности за сверхнормативный стаж свыше 30 лет. За каждый такой год ПФУ доплачивает 1% от базового размера пенсии.

Кроме того, украинцы сохраняют право на свои выплаты даже в случае переезда. Как отмечают в ПФУ, пенсионеры могут свободно выезжать за границу, и сам факт пребывания в другой стране не означает отмену пенсии.