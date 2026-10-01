Какие суммы и за что именно доплачивает государство женщинам

По достижении 60-летнего возраста часть украинок может рассчитывать на дополнительные выплаты, среди которых бонусы за длительный стаж, льготы для многодетных матерей и возрастные надбавки. Наиболее распространенным механизмом поддержки остаются именно возрастные доплаты, которые начисляются автоматически, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

В 2026 году действует четкая градация таких ежемесячных бонусов. Женщины в возрасте от 70 до 75 лет получают 300 гривен, от 75 до 80 лет – 456 гривен, а после достижения 80-летнего рубежа сумма увеличивается до 570 гривен.

Важно! Главное условие для их получения заключается в том, чтобы общий размер пенсии со всеми индексациями не превышал установленный лимит в 10 340,35 гривны.

Как получить дополнительные деньги к пенсии

Отдельную финансовую выгоду получают женщины, чей страховой стаж превышает 30 лет. За каждый "сверхнормативный" год официальной работы ПФУ доплачивает 1% от базового размера пенсии по возрасту, а сама сумма зависит от актуального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Особые условия также предусмотрены для матерей, воспитавших пятерых и более детей до шестилетнего возраста. Они имеют законное право выйти на пенсию досрочно, уже в 50 лет, если накопили не менее 15 лет страхового стажа.

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Стоит помнить! В 2026 году для стандартного выхода на пенсию в 60 лет женщинам в целом необходимо иметь не менее 33 лет стажа, иначе выплаты будут назначаться только в 63 или 65 лет.

Что еще за пенсионные бонусы и правила действуют в Украине?

Напомним, что украинская пенсионная система предусматривает надбавки не только для женщин. Как как уже сообщалось, мужчины также могут получать доплаты за особые заслуги, в частности, если они самостоятельно воспитали пятерых и более детей в связи с потерей матери или лишением ее родительских прав.

Кроме того, статус пенсионера напрямую влияет на размер выплат, если человек продолжает работать. Официальное трудоустройство временно лишает права на определенные минимальные гарантии, однако позволяет непрерывно накапливать стаж.