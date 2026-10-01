Які суми та за що саме доплачує держава жінкам

Після досягнення 60-річного віку частина українок може розраховувати на додаткові виплати, серед яких бонуси за тривалий стаж, пільги для багатодітних матерів та вікові надбавки. Найпоширенішим механізмом підтримки залишаються саме вікові доплати, які нараховуються автоматично, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

У 2026 році діє чітка градація таких щомісячних бонусів. Жінки віком від 70 до 75 років отримують 300 гривень, від 75 до 80 років – 456 гривень, а після перетину 80-річного рубежу сума зростає до 570 гривень.

Важливо! Головна умова для їх отримання полягає в тому, щоб загальний розмір пенсії з усіма індексаціями не перевищував встановлений ліміт у 10 340,35 гривні.

Як отримати додаткові гроші до пенсії

Окрему фінансову вигоду мають жінки, чий страховий стаж перевищує 30 років. За кожен "понаднормовий" рік офіційної роботи ПФУ доплачує 1% від базового розміру пенсії за віком, а сама сума залежить від актуального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Спеціальні умови також передбачені для матерів, які виховали п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку. Вони мають законне право вийти на пенсію достроково, вже у 50 років, якщо накопичили щонайменше 15 років страхового стажу.

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Варто пам'ятати! У 2026 році для стандартного виходу на пенсію у 60 років жінкам загалом необхідно мати не менше 33 років стажу, інакше виплати призначать лише у 63 або 65 років.

Які ще пенсійні бонуси та правила діють в Україні?

Нагадаємо, що українська пенсійна система передбачає надбавки не лише для жінок. Як вже повідомлялося, чоловіки також можуть отримувати доплати за особливі заслуги, зокрема, якщо вони самостійно виховали п'ятьох і більше дітей через втрату матері чи позбавлення її батьківських прав.

Крім того, статус пенсіонера безпосередньо впливає на розмір виплат, якщо людина продовжує працювати. Офіційне працевлаштування тимчасово позбавляє права на певні мінімальні гарантії, проте дозволяє безперервно накопичувати стаж.