Найбідніші країни світу мають найбільший борг за останні 18 років

Борг найбідніших країн світу досяг найвищого рівня за останні 18 років, досягнувши максимуму з 2006 року. Більшість із цих країн стикаються або з борговою кризою, або перебувають під значним ризиком її виникнення.

Які країни серед найбідніших

Згідно з даними Світового банку, середнє співвідношення боргу 26 країн із найнижчими доходами до їхнього ВВП становить 72%, йдеться у звіті Світового банку.

Читайте також Як дізнатися чи надається за товар "Національний кешбек"

Попри це, економіки цих країн залишаються слабшими, ніж до пандемії, хоча більшість світу вже частково відновилася після COVID-19 і продовжує зростати.

Цікаво! 26 найбідніших країн світу, де річний дохід на душу населення не перевищує 1 145 доларів, дедалі більше залежать від грантів Міжнародної асоціації розвитку та кредитів із майже нульовою відсотковою ставкою.

Їхній середній коефіцієнт боргу до ВВП досяг 72%, що є найвищим показником за останні 18 років.

Більшість країн, зазначених у дослідженні, розташовані в Африці на південь від Сахари, такі як Ефіопія, Чад і Конго, але серед них також є Афганістан і Ємен.

Зауважте! Близько двох третин цих країн перебувають у стані збройних конфліктів або мають труднощі з підтриманням порядку через слабкість інституцій та соціальну нестабільність, що перешкоджає іноземним інвестиціям і експорту.

Як допоможу Світовий банк

Світовий банк планує залучити понад 100 мільярдів доларів до 6 грудня 2024 року для поповнення фонду Міжнародної асоціації розвитку, що перевищить рекордні 93 мільярди доларів, зібрані у 2021 році.

Ці кошти мають допомогти найбіднішим країнам світу подолати фінансові труднощі та підвищити стійкість їхніх економік.

До слова! У своєму звіті Світовий банк рекомендує цим країнам удосконалювати системи збору податків через спрощення реєстрації платників і адміністрування податків, а також підвищувати ефективність витрат державних ресурсів.