Ігнорувати їх не варто: що буде, якщо не сплатити борги за комуналку

Борги за житлово-комунальні послуги в Україні залишаються великою проблемою. Наразі комунальні підприємства вже активізували роботу зі стягнення заборгованості з боржників. Зокрема, й за попередні роки несплати.

Чому не варто накопичувати борги за комуналку

Наразі найпоширенішим варіантом є реструктуризація, про що це зазначено у законі "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію".

За деяких обставин нарахування платежів за ЖКП можуть бути переглянуті або зменшені. Але автоматичного списання комунальних боргів не передбачено.

Слід також додати: якщо житловий будинок або квартира були пошкоджені чи навіть зруйновані внаслідок бойових дій, то його мешканці можуть бути звільнені від сплати комунальних послуг.

Законом України передбачається скасування нарахування оплати за управління багатоквартирним будинком, якщо внаслідок руйнувань або пошкоджень він не може використовуватися за призначенням.

Також власники пошкодженого чи знищеного житла звільняються від оплати деяких послуг, у той період, коли об'єкт фактично непридатний для проживання.

Загальний строк позовної давності, згідно з чинним законодавством, становить три роки. Тобто можуть звернутися до суду з вимогою про стягнення заборгованості, яка виникла протягом останніх трьох років.

Як пише Судово-юридична газета, експерти рекомендують не чекати судових позовів, а шукати рішення завчасно. Зокрема, варто звернутися до постачальника послуг та подати заяву про реструктуризацію заборгованості.

Якщо борги просто ігнорувати, то державний або приватний виконавець може:

накласти арешт на банківські рахунки;

примусово списувати кошти для погашення боргу;

внести особу до Єдиного реєстру боржників.

Наявність такого статусу ускладнює отримання кредитів, негативно впливає на фінансову репутацію та може створювати додаткові обмеження під час вирішення майнових питань,

– йдеться у матеріалі.

Таким чином, ігнорувати комунальні борги точно не варто. А для того, аби не зіткнутися з наслідками таких заборгованостей, варто звернутися до постачальника потрібних послуг з документами.

Що ще варто знати про комунальні послуги

Борги за комуналку не списуються автоматично через воєнний стан. Це дезінформація.

Але якщо людина не проживає вдома понад 30 днів, то може тимчасово не платити за деякі послуги. Наприклад, за водопостачання електроенергію та газ.