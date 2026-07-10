Почему не стоит накапливать задолженность за коммунальные услуги

На данный момент наиболее распространенным вариантом является реструктуризация, про что говорится в законе "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленным газу и электроэнергии".

При определенных обстоятельствах начисления платежей за ЖКУ могут быть пересмотрены или уменьшены. Но автоматического списания коммунальных долгов не предусмотрено.

Следует также добавить: если жилой дом или квартира были повреждены или даже разрушены в результате боевых действий, то его жильцы могут быть освобождены от оплаты коммунальных услуг.

Законом Украины предусмотрена отмена начисления платы за управление многоквартирным домом, если вследствие разрушений или повреждений он не может использоваться по назначению.

Также владельцы поврежденного или уничтоженного жилья освобождаются от оплаты некоторых услуг в тот период, когда объект фактически непригоден для проживания.

Общий срок исковой давности, согласно действующему законодательству, составляет три года. То есть можно обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности, возникшей в течение последних трех лет.

Как пишет "Судебно-юридическая газета", эксперты рекомендуют не дожидаться судебных исков, а искать решение заранее. В частности, стоит обратиться к поставщику услуг и подать заявление о реструктуризации задолженности.

Если долги просто игнорировать, то государственный или частный исполнитель может:

наложить арест на банковские счета;

принудительно списывать средства для погашения долга;

внести лицо в Единый реестр должников.

Наличие такого статуса затрудняет получение кредитов, негативно сказывается на финансовой репутации и может создавать дополнительные ограничения при решении имущественных вопросов,

– говорится в материале.

Таким образом, игнорировать коммунальные долги точно не стоит. А для того, чтобы не столкнуться с последствиями таких задолженностей, следует обратиться к поставщику соответствующих услуг с документами.

Что еще стоит знать о коммунальных услугах

Долги за коммунальные услуги не списываются автоматически из-за военного положения. Это дезинформация.

Но если человек не проживает дома более 30 дней, то может временно не платить за некоторые услуги. Например, за водоснабжение, электроэнергию и газ.