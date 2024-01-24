Втратять світло за чужі борги: чому деяких споживачів можуть "відрізати" від електромереж

Компанія з постачання електроенергії нагадала українцям про важливий момент під час купівлі вторинного житла. Вони наголосили, що треба бути уважними, аби потім не розбиратися із чужими боргами.

Чому українці можуть платити за чужі борги

Деколи, під час придбання житла безпосередньо у власників, можна опинитися в ситуації, коли ті приховали свої борги за електроенергію. Саме через цю тривалу несплату, приміщення можуть відключити від світла, тоді як новий господар навіть нічого не знав.

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Саме тому електропостачальник YASNO порадив українцям перевіряти стан особового рахунку при покупці й обов’язково потім переоформити його на себе.

Тільки так ви отримаєте всю інформацію про нарахування, борги та оплати. А також уникнете відключення за борги, про які могли й не здогадуватися,

– сказали у компанії.

Як переоформити особовий рахунок

Рахунки треба переоформлювати на себе навіть якщо ви отримуєте житло в подарунок від родичів.

Для цього потрібно зробити всього дві дії:

Звернутися до оператора системи розподілу, який обслуговує ваш будинок;

Подати постачальнику заявку на переоформлення рахунку.

Для кого зросте ціна на світло у лютому

У лютому ціна на електроенергію для населення залишиться на рівні – 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте вже з 1 лютого вона зросте для малих непобутових споживачів.

Для них вартість світла змінюється щомісяця згідно з методикою НКРЕКП і охоплює наступні складові: