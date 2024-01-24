Почему украинцы могут платить за чужие долги

Иногда при покупке жилья непосредственно у собственников можно оказаться в ситуации, когда те скрыли свои долги за электроэнергию. Именно из-за этой длительной неуплаты помещения могут отключить от света, тогда как новый хозяин даже ничего не знал.

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Поэтому электропоставщик YASNO посоветовал украинцам проверять состояние лицевого счета при покупке и обязательно потом переоформить его на себя.

Только так вы получите всю информацию о начислениях, долгах и оплатах. А также избежите отключения за долги, о которых могли и не догадываться,

– сказали в компании.

Заметьте! Счета нужно переоформлять на себя даже если вы получаете жилье в подарок от родственников.

Как переоформить лицевой счет

Для этого нужно совершить всего два действия:

Обратиться к оператору системы распределения, обслуживающему ваш дом;

Подать поставщику заявку на переоформление счета.

Для кого вырастет цена на свет в феврале

В феврале цена на электроэнергию для населения останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. Однако уже с 1 февраля он вырастет для малых небытовых потребителей.

Для них стоимость света изменяется ежемесячно согласно методике НКРЭКУ и охватывает следующие составляющие: