Ситуация с электроэнергией
Недавно Кабмин снял мораторий на отключение должников, ведь население все чаще не оплачивало счета за электричество. Только в Киевской области потребители задолжали почти 2 миллиарда, а в Черновицкой — более 1 миллиарда гривен.
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В настоящее время тариф на свет составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Последнее его повышение произошло летом 2023 года. Впрочем, реальная цена намного выше, поэтому специалисты склоняются к мнению, что следует ожидать роста цены.
Что потребляет больше электроэнергии дома
- Холодильник, потребляющий до 20% от общего количества потребленной электроэнергии семьей.
- Также телевизор, стиральная машина.
Следовательно, важно самостоятельно определить приоритетность работы той или иной бытовой техники.
Сколько потребляют электроэнергии разные приборы / Инфографика 24 Канала
Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала
Как экономить на электроэнергии
Рассмотрите свои повседневные привычки
Важно понять, что экономия может начинаться не с покупки новых устройств, а с просмотра ваших привычек. Начните с простых вещей, как отключение света и приборов в местах, где они вам не нужны. Обратите внимание на количество используемых ламп и не оставляйте приборы в режиме ожидания, даже малый индикатор может тратить электроэнергию.
Использование бытовой техники с "эко" режимом
Если у вас есть современная бытовая техника, воспользуйтесь ее "эко" режимом. Он предназначен для экономии энергии и снижения затрат, а также помогает продлить срок службы техники.
Экономия как игра
Задайте себе цель экономии, например, потратить на 10 киловаттов меньше в следующем месяце. Превратите этот процесс в интересный семейный квест или игру, которая будет мотивировать вас и вашу семью экономить вместе.
Замените обычные лампы LED
Когда вы начнете экономить, вы можете инвестировать в энергоэффективные LED лампы, заменив старые лампы накаливания. Это также будет способствовать экономии электроэнергии.
Недостатки накалочных ламп:
- малый срок службы,
- низкая механическая стойкость,
- высокая температура поверхности, что может привести к ожогам.
Перейдите на зонный тариф
Зонные тарифы – это система, где цены на электроэнергию зависят от времени суток. В Украине существует два вида зонных тарифов: двухзонный и трехзонный. В первом случае сутки разделяют на два периода – день и ночь, во втором – на три: ночь, пиковый и полупиковый.
В Украине действуют двухзонный да трехзонный тарифы:
Двухзонный тариф:
- День (с 7:00 до 23:00): 2,64 гривны за каждый киловатт-час.
- Ночь (с 23:00 до 7:00): 1,32 гривны за каждый киловатт-час.
Трехзонный тариф:
- Пиковое время (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00): 3,96 гривны за киловатт-час.
- Полупиковое время (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00): 2,64 гривны за киловатт-час.
- Ночь (с 23:00 до 7:00): 1,05 гривны за киловатт-час.
Как подключить зонный тариф
Чтобы подключить зонный тариф, необходимо:
- Обратиться в ваш местный облэнерго.
- Заполнить заявление взамен счетчика.
- Выбрать тип счетчика, который вам нужен (двухзонный или трехзонный).
- Получить и подписать договор о предоставлении услуг, где будет указана стоимость счетчика, его установка и транспортные расходы. Оплата за эти услуги производится вами.
- Технические специалисты облэнерго произведут замену счетчика.
- После установки нового счетчика вы автоматически перейдете на выбранный зонный тариф.