Ситуация с электроэнергией

Недавно Кабмин снял мораторий на отключение должников, ведь население все чаще не оплачивало счета за электричество. Только в Киевской области потребители задолжали почти 2 миллиарда, а в Черновицкой — более 1 миллиарда гривен.

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В настоящее время тариф на свет составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Последнее его повышение произошло летом 2023 года. Впрочем, реальная цена намного выше, поэтому специалисты склоняются к мнению, что следует ожидать роста цены.

Заметьте ! Реальная стоимость света сейчас составляет около 8 гривен за киловатт-час. Однако последующее повышение вряд ли пересечет "психологическую" отметку в 4 гривны, поэтому следующая цена будет колебаться в диапазоне 3 – 4 гривен.

Что потребляет больше электроэнергии дома

Холодильник, потребляющий до 20% от общего количества потребленной электроэнергии семьей.

Также телевизор, стиральная машина.

Следовательно, важно самостоятельно определить приоритетность работы той или иной бытовой техники.

Сколько потребляют электроэнергии разные приборы / Инфографика 24 Канала

Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

Как экономить на электроэнергии

Рассмотрите свои повседневные привычки

Важно понять, что экономия может начинаться не с покупки новых устройств, а с просмотра ваших привычек. Начните с простых вещей, как отключение света и приборов в местах, где они вам не нужны. Обратите внимание на количество используемых ламп и не оставляйте приборы в режиме ожидания, даже малый индикатор может тратить электроэнергию.

Использование бытовой техники с "эко" режимом

Если у вас есть современная бытовая техника, воспользуйтесь ее "эко" режимом. Он предназначен для экономии энергии и снижения затрат, а также помогает продлить срок службы техники.

Экономия как игра

Задайте себе цель экономии, например, потратить на 10 киловаттов меньше в следующем месяце. Превратите этот процесс в интересный семейный квест или игру, которая будет мотивировать вас и вашу семью экономить вместе.

Замените обычные лампы LED

Когда вы начнете экономить, вы можете инвестировать в энергоэффективные LED лампы, заменив старые лампы накаливания. Это также будет способствовать экономии электроэнергии.

Недостатки накалочных ламп:

малый срок службы,

низкая механическая стойкость,

высокая температура поверхности, что может привести к ожогам.

Перейдите на зонный тариф

Зонные тарифы – это система, где цены на электроэнергию зависят от времени суток. В Украине существует два вида зонных тарифов: двухзонный и трехзонный. В первом случае сутки разделяют на два периода – день и ночь, во втором – на три: ночь, пиковый и полупиковый.

В Украине действуют двухзонный да трехзонный тарифы:

Двухзонный тариф:

День (с 7:00 до 23:00): 2,64 гривны за каждый киловатт-час.

Ночь (с 23:00 до 7:00): 1,32 гривны за каждый киловатт-час.

Трехзонный тариф:

Пиковое время (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00): 3,96 гривны за киловатт-час.

Полупиковое время (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00): 2,64 гривны за киловатт-час.

Ночь (с 23:00 до 7:00): 1,05 гривны за киловатт-час.

Как подключить зонный тариф

Чтобы подключить зонный тариф, необходимо:

Обратиться в ваш местный облэнерго.

Заполнить заявление взамен счетчика.

Выбрать тип счетчика, который вам нужен (двухзонный или трехзонный).

Получить и подписать договор о предоставлении услуг, где будет указана стоимость счетчика, его установка и транспортные расходы. Оплата за эти услуги производится вами.

Технические специалисты облэнерго произведут замену счетчика.

После установки нового счетчика вы автоматически перейдете на выбранный зонный тариф.



