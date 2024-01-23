Ситуація з електроенергією

Нещодавно Кабмін зняв мораторій на відключення боржників, адже населення дедалі частіше не оплачувало рахунки за електрику. Так, лише в Київській області споживачі заборгували майже 2 мільярди, а в Чернівецькій — понад 1 мільярд гривень.

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Нині тариф на світло становить 2,64 гривні за кіловат-годину. Востаннє його підвищення відбулося влітку 2023 року. Втім, реальна ціна набагато вища, тож фахівці схиляються до думки, що слід чекати на зростання ціни.

Зауважте! Реальна вартість світла зараз становить близько 8 гривень за кіловат-годину. Проте наступне підвищення навряд перетне "психологічну" позначку у 4 гривні, тому наступна ціна коливатиметься в діапазоні 3 – 4 гривень.

Що споживає найбільше електроенергії вдома

Холодильник, який споживає до 20% від загальної кількості спожитої електроенергії сім’єю.

Також телевізор, пральна машина.

Відтак, важливо самостійно визначити пріоритетність роботи тієї чи іншої побутової техніки.

Скільки споживають електроенергії різні прилади / Інфографіка 24 Каналу

Як розумно користуватись енергоємними приладами / Інфографіка 24 Каналу

Як економити на електроенергії

Розгляньте свої повсякденні звички

Важливо зрозуміти, що економія може починатися не з покупки нових пристроїв, а з перегляду ваших звичок. Почніть з таких простих речей, як вимикання світла та приладів у місцях, де вони вам не потрібні. Зверніть увагу на кількість використовуваних ламп і не залишайте прилади у режимі очікування, адже навіть малий індикатор може витрачати електроенергію.

Використання побутової техніки з "еко" режимом

Якщо у вас є сучасна побутова техніка, скористайтеся її "еко" режимом. Він призначений для економії енергії та зниження витрат, а також допомагає продовжити термін служби техніки.

Економія як гра

Задайте собі ціль економії, наприклад, витратити на 10 кіловатів менше у наступному місяці. Перетворіть цей процес на цікавий сімейний квест або гру, що мотивуватиме вас та вашу сім'ю економити разом.

Замініть звичайні лампи на LED

Коли ви почнете економити, ви можете інвестувати в енергоефективні LED лампи, замінивши старі лампи розжарювання. Це також сприятиме економії електроенергії

Недоліки розжарювальних ламп:

малий строк служби,

низька механічна стійкість,

висока температура поверхні, що може призвести до опіків.

Перейдіть на зонний тариф

Зонні тарифи — це система, де ціни на електроенергію залежать від часу доби. В Україні існують два види зонних тарифів: двозонний та тризонний. У першому випадку добу розділяють на два періоди — день і ніч, у другому — на три: ніч, піковий та напівпіковий.

В Україні діють двозонний та тризонний тарифи:

Двозонний тариф:

День (з 7:00 до 23:00): 2,64 гривні за кожен кіловат-годину.

Ніч (з 23:00 до 7:00): 1,32 гривні за кожен кіловат-годину.

Тризонний тариф:

Піковий час (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00): 3,96 гривні за кіловат-годину.

Напівпіковий час (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00): 2,64 гривні за кіловат-годину.

Ніч (з 23:00 до 7:00): 1,05 гривні за кіловат-годину.

Як підключити зонний тариф

Щоб підключити зонний тариф, потрібно:

Звернутися до вашого місцевого обленерго.

Заповнити заяву на заміну лічильника.

Обрати тип лічильника, що вам потрібен (двозонний або тризонний).

Отримати та підписати договір про надання послуг, де буде вказана вартість лічильника, його встановлення та транспортні витрати. Оплата за ці послуги виконується вами.

Технічні спеціалісти обленерго проведуть заміну лічильника.

Після встановлення нового лічильника, ви автоматично перейдете на обраний зонний тариф.



