Почему отменили мораторий
Мораторий на отключение света за долги в Украине был отменен, поскольку население все чаще не оплачивало счета за электричество. Об этом сказал в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко, передает 24 Канал.
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Министр добавил, что сумма долга за свет достигает нескольких миллиардов гривен.
Мы давно наблюдали ситуацию. Действительно, с началом большой агрессии, мы сразу приняли решение, которое обеспечило, что электроэнергию потребителям не будут отключать. Но сейчас мы увидели, что, к сожалению, начались злоупотребления этим мораторием.
Кто не платит за электроэнергию
Он отметил, что из-за моратория за свет не платили украинцы в тех регионах, которые вдали от линии фронта. Только в Киевской области потребители задолжали почти 2 миллиарда, а в Черновицкой — более 1 миллиарда гривен.
Речь идет о том, что должна быть справедливость. Ну, это несправедливо, когда люди, живущие в регионах, приближенных к боевым действиям, платят, а люди, живущие в отдаленных регионах, не платят.
Галущенко подчеркнул, что отмена моратория не означает автоматического отключения света для всех потребителей без определений обстоятельств.
Выключение света за долги: что известно
- 29 декабря 2023 года Кабмин Украины отменил мораторий на отключение света за неуплату услуги. Следовательно, условия моратория продолжают действовать только для оккупированных территорий и тех, где продолжаются боевые действия.
- В то же время председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, Андрей Герус, сообщил, что отказ от моратория связан с нарастанием задолженности, особенно от состоятельных граждан, часто не платящих за коммунальные услуги.
- 11 января Гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno, Сергей Коваленко, заявил, что отключения света в Днепропетровской, Киевской областях и Киеве начнутся с 29 января.