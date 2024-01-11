Первые отключения планируют начать с 29 января. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Коваленко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Кто получит уведомление об отключении

По его словам, компания начнет постепенно извещать должников об отключении электроэнергии согласно рейтингу задолженности.

Сергей Коваленко генеральный директор компании "Yasno" Мы рейтингуем должников от самого высокого по сумме долга. А второй критерий – это глубина долга. То есть, есть должники один месяц, и это не такая большая проблема, мы надеемся, мы общаемся с ними. А есть долги, которые год и больше.

Он также рассказал, как избежать такого сценария: уплатить долг.Даже если человек не в Украине, благодаря электронным сервисам оплату коммунальных услуг можно произвести с любой точки мира.

Обратите внимание! Внести платеж за свет без регистрации, логина и пароля теперь можно через новую форму на сайте YASNO. Поставщик просит по возможности поддерживать энергетический фронт и продолжать оплачивать электроэнергию.

Как предупреждают об отключении света за долги

Сергей Коваленко также отметил, что существует два типа предупреждений перед отключением света :

первый тип – это уведомление, начиная от SMS и рассылок в Viber – заканчивая звонками к людям;

второй тип – предупреждение, которое уже предшествует непосредственному отключению потребителя.

Сергей Коваленко генеральный директор компании "Yasno" Что касается предупреждения как официального документа, то его рассылают за 10 дней до отключения. Это первая стадия, и у человека есть время. И через 5 дней еще сети посылают свое письмо-предупреждение. Эти 10 дней - для того, чтобы выйти из ситуации и уплатить долг.

А для того, чтобы возобновить поставки электроэнергии – нужно будет уплатить долг.