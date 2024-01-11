Перші відключення планують почати вже з 29 січня. Про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Коваленко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Хто отримає сповіщення про відключення

За його словами, компанія почне поступово сповіщати боржників про відключення електроенергії згідно із рейтингом заборгованості.

Сергій Коваленко генеральний директор компанії "Yasno" Ми рейтингуємо боржників від найвищого по сумі боргу. А другий критерій - це глибина боргу. Тобто, є боржники один місяць, і це не є така велика проблема, ми маємо надію, ми комунікуємо з ними. А є борги, які рік і більше.

Він також розповів, як уникнути такого сценарію: сплатити борг.Навіть якщо людина не в Україні, завдяки електронним сервісам оплату комунальних послуг можна здійснити з будь-якої точки світу.

Зверніть увагу! Внести платіж за світло без реєстрації, логіну та паролю тепер можна через нову форму на сайті YASNO. Постачальник просить по можливості підтримувати енергетичний фронт та продовжувати сплачувати за електроенергію.

Як попереджають про відключення світла за борги

Сергій Коваленко також зазначив, що існує два типи попереджень перед відключенням світла:

перший тип – це сповіщення, починаючи від СМС та розсилок у Viber – закінчуючи дзвінками до людей;

другий тип – попередження, яке вже передує безпосередньо відключенню споживача.

Сергій Коваленко генеральний директор компанії "Yasno" Що стосується попередження, як офіційного документа, то його розсилають за 10 днів до відключення. Це перша стадія, і у людини є час. І за 5 днів ще мережі надсилають свій лист-попередження. Оці 10 днів - для того, щоб вийти із ситуації й сплатити борг.

А для того, щоб відновити постачання електроенергії – треба буде сплатити борг.