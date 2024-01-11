Brexit вплинув на послаблення економіки Британії – скільки втратила країна

Вихід Великої Британії з Європейського Союзу призвів до зменшення її економіки на 6%, тобто на 140 мільярдів фунтів, що дорівнює понад 162 мільярдам євро. Це свідчить про економічні втрати країни, спричинені Brexit.

Brexit не спрацював

Садік Хан представив дослідження, яке показало, що економіка країни втратила 162 мільярди євро у порівнянні зі сценарієм, якби Велика Британія залишилася частиною ЄС.

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Згідно з незалежним аналізом, проведеним компанією Cambridge Econometrics на замовлення міської ради Лондона, відмова від членства в митному союзі та єдиному ринку ЄС зменшила обсяг національної економіки на 6%.

При цьому, гіпотетичний сценарій, за якого Велика Британія вирішила б залишитися в ЄС, також показав, що країна втратила б 1,8 мільйона робочих місць (зниження на 4,8%).

Тепер очевидно, що Brexit не виправдав себе. Жорстка форма Brexit, яку ми отримали, шкодить нашій економіці та підвищує вартість життя,

— зазначає Садік Хан.

Відтак, мер має намір закликати до більш відкритих обговорень про недоліки виходу з ЄС та потенційні переваги повернення до єдиного ринку.

Політичні перепони

Ця позиція ставить Хана у складне становище щодо Кіра Стармера, лідера Лейбористської партії, який раніше був проти Brexit, але зараз намагається забезпечити ефективність виходу Великої Британії з ЄС.

Стармер відкинув можливість повернення до єдиного ринку або митного союзу ЄС, проте наполягає на тому, що Британія може укласти "набагато кращу" угоду, дотримуючись стандартів ЄС у таких сферах, як охорона довкілля, робочі умови та харчові продукти.

! Дослідження прогнозує, що економічні втрати продовжаться, якщо Велика Британія залишиться поза єдиним ринком, і до 2035 року реальна валова додана вартість (ВДВ) буде на 311 мільярдів фунтів (10,1%) нижчою, ніж у протилежному випадку.