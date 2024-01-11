Brexit не спрацював
Садік Хан представив дослідження, яке показало, що економіка країни втратила 162 мільярди євро у порівнянні зі сценарієм, якби Велика Британія залишилася частиною ЄС.
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Згідно з незалежним аналізом, проведеним компанією Cambridge Econometrics на замовлення міської ради Лондона, відмова від членства в митному союзі та єдиному ринку ЄС зменшила обсяг національної економіки на 6%.
При цьому, гіпотетичний сценарій, за якого Велика Британія вирішила б залишитися в ЄС, також показав, що країна втратила б 1,8 мільйона робочих місць (зниження на 4,8%).
Тепер очевидно, що Brexit не виправдав себе. Жорстка форма Brexit, яку ми отримали, шкодить нашій економіці та підвищує вартість життя,
— зазначає Садік Хан.
Відтак, мер має намір закликати до більш відкритих обговорень про недоліки виходу з ЄС та потенційні переваги повернення до єдиного ринку.
Політичні перепони
Ця позиція ставить Хана у складне становище щодо Кіра Стармера, лідера Лейбористської партії, який раніше був проти Brexit, але зараз намагається забезпечити ефективність виходу Великої Британії з ЄС.
Стармер відкинув можливість повернення до єдиного ринку або митного союзу ЄС, проте наполягає на тому, що Британія може укласти "набагато кращу" угоду, дотримуючись стандартів ЄС у таких сферах, як охорона довкілля, робочі умови та харчові продукти.