Британець, який втратив 8 000 біткойнів, знайшов новий спосіб повернути статки
- Британський інженер Джеймс Гауеллс втратив 8 000 біткойнів, наразі ця криптовалюта коштує понад 900 мільйонів доларів, а він планує токенізувати свої права на них через новий токен Ceiniog Coin (INI).
Гауеллс залишається законним власником втрачених біткойнів і має намір використовувати Ceiniog Coin для створення web3-середовища, яке буде підтримуватися 8 000 BTC.
Британський інженер Джеймс Гауеллс, який понад 12 років намагається повернути втрачений жорсткий диск з 8 000 BTC, не здався. Однак тепер він планує токенізувати свої права на них.
Чому британець не може повернути біткойни?
Ще у 2013 році ІТ-шник Гауеллс випадково викинув диск з біткойнами, і той опинився на звалищі в Ньюпорті. Наразі вартість цих криптомонет оцінюється приблизно у 915 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Block.
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Інженер намагався отримати дозвіл у міській раді на розкопки звалища, щоб знайти біткойни, викинуті у смітник, але отримував постійні відмови.
Цього тижня у соцмережах почало ширитися повідомлення, що Гауеллс вирішив припинити спроби повернути ВТС після довгих років марних зусиль. Однак він спростував цю інформацію, хоч і підтвердив, що більше не звертатиметься в міську раду
Я більше не планую купувати звалище, проводити розкопки чи вести перемовини з радою,
– заяивв Гауеллс.
За його словами, 1 липня він зробив пропозицію міській раді придбати звалище в Ньюпорті за ціною від 33 до 42 мільйонів доларів, однак вона так і не відповіла.
Варто знати! Британець навіть розглядав можливість шукати диск з біткойнами за допомогою штучного інтелекту.
Яка нова стратегія у британського інженера?
Гауеллс наполягає, що залишається законним власником загублених біткойнів, посилаючись на рішення Високого суду Великої Британії, яке було ухвалене у січні 2025 року:
Рада може володіти жорстким диском, але не його цифровим вмістом. 8 000 біткоїнів юридично належать мені, і це може підтвердити будь-хто у світі,
– наголосив британець.
Тому тепер він вирішив токенізувати ці свої права на біткойни, випустивши новий токен другого рівня Bitcoin – Ceiniog Coin (INI).
Ceiniog Coin має стати основою для створення високошвидкісного web3-середовища з миттєвими транзакціями, яке буде працювати на блокчейні Bitcoin і підтримуватися 8 000 BTC,
– зазначив інженер.
Слід знати! Запуск нового токена запланований після жовтня. За його допомогою Гауеллс спробує монетизувати втрачені біткойни, поєднавши юридичну систему та блокчейн-технології.