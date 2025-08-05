Британський інженер Джеймс Гауеллс, який понад 12 років намагається повернути втрачений жорсткий диск з 8 000 BTC, не здався. Однак тепер він планує токенізувати свої права на них.

Чому британець не може повернути біткойни?

Ще у 2013 році ІТ-шник Гауеллс випадково викинув диск з біткойнами, і той опинився на звалищі в Ньюпорті. Наразі вартість цих криптомонет оцінюється приблизно у 915 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Block.

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Інженер намагався отримати дозвіл у міській раді на розкопки звалища, щоб знайти біткойни, викинуті у смітник, але отримував постійні відмови.

Цього тижня у соцмережах почало ширитися повідомлення, що Гауеллс вирішив припинити спроби повернути ВТС після довгих років марних зусиль. Однак він спростував цю інформацію, хоч і підтвердив, що більше не звертатиметься в міську раду

Я більше не планую купувати звалище, проводити розкопки чи вести перемовини з радою,

– заяивв Гауеллс.

За його словами, 1 липня він зробив пропозицію міській раді придбати звалище в Ньюпорті за ціною від 33 до 42 мільйонів доларів, однак вона так і не відповіла.

Варто знати! Британець навіть розглядав можливість шукати диск з біткойнами за допомогою штучного інтелекту.

Яка нова стратегія у британського інженера?

Гауеллс наполягає, що залишається законним власником загублених біткойнів, посилаючись на рішення Високого суду Великої Британії, яке було ухвалене у січні 2025 року:

Рада може володіти жорстким диском, але не його цифровим вмістом. 8 000 біткоїнів юридично належать мені, і це може підтвердити будь-хто у світі,

– наголосив британець.

Тому тепер він вирішив токенізувати ці свої права на біткойни, випустивши новий токен другого рівня Bitcoin – Ceiniog Coin (INI).

Ceiniog Coin має стати основою для створення високошвидкісного web3-середовища з миттєвими транзакціями, яке буде працювати на блокчейні Bitcoin і підтримуватися 8 000 BTC,

– зазначив інженер.

Слід знати! Запуск нового токена запланований після жовтня. За його допомогою Гауеллс спробує монетизувати втрачені біткойни, поєднавши юридичну систему та блокчейн-технології.