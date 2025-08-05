Почему британец не может вернуть биткойны?

Еще в 2013 году ИТ-шник Гауэллс случайно выбросил диск с биткойнами, и тот оказался на свалке в Ньюпорте. Сейчас стоимость этих криптомонет оценивается примерно в 915 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Block.

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Инженер пытался получить разрешение в городском совете на раскопки свалки, чтобы найти биткоины, выброшенные в мусорку, но получал постоянные отказы.

На этой неделе в соцсетях начало распространяться сообщение, что Гауэллс решил прекратить попытки вернуть ВТС после долгих лет тщетных усилий. Однако он опроверг эту информацию, хотя и подтвердил, что больше не будет обращаться в городской совет

Я больше не планирую покупать свалку, проводить раскопки или вести переговоры с советом,

– заявил Гауэллс.

По его словам, 1 июля он сделал предложение городскому совету приобрести свалку в Ньюпорте по цене от 33 до 42 миллионов долларов, однако он так и не ответил.

Стоит знать! Британец даже рассматривал возможность искать диск с биткойнами с помощью искусственного интеллекта.

Какая новая стратегия у британского инженера?

Гауэллс настаивает, что остается законным владельцем потерянных биткойнов, ссылаясь на решение Высокого суда Великобритании, которое было принято в январе 2025 года:

Совет может владеть жестким диском, но не его цифровым содержимым. 8 000 биткоинов юридически принадлежат мне, и это может подтвердить любой в мире,

– подчеркнул британец.

Поэтому теперь он решил токенизировать эти свои права на биткойны, выпустив новый токен второго уровня Bitcoin – Ceiniog Coin (INI).

Ceiniog Coin должен стать основой для создания высокоскоростной web3-среды с мгновенными транзакциями, которая будет работать на блокчейне Bitcoin и поддерживаться 8 000 BTC,

– отметил инженер.

Следует знать! Запуск нового токена запланирован после октября. С его помощью Гауэллс попытается монетизировать потерянные биткойны, соединив юридическую систему и блокчейн-технологии.