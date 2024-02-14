Відстає від інших розвинутих країн: як Brexit вплинув на Британію

Після виходу з Європейського Союзу Велика Британія відстала у своєму розвитку в порівнянні з іншими розвинутими країнами. За даними, економіка країна зазнала втрати 5% зростання за цей період.

Які причини економічного спаду Британії

Щобільше, Британія за цей період поступилась іншим країнам в обсягах торгівлі на 15%. У січні інфляція в Британії трималася на стабільному рівні 4% у річному обчисленні.

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Експерти фінансової установи з США вказують на кілька причин економічного спаду Британії:

зменшення обсягів торгівлі;

зниження інвестицій у підприємства;

зменшення міграції, що призвело до дефіциту робочої сили.

Які реальні економічні показники Британії

Пандемія коронавірусу та енергетична криза 2022 року ускладнюють визначення негативного впливу Brexit.

Відтак, реальний ВВП Великої Британії на душу населення ледь перевищив рівень до пандемії. Ба більше, наразі він на 4% перевищує рівень середини 2016 року. Для порівняння, в ЄС він складає – 8%, а у США – 15%.

Водночас у Сполученому Королівстві за цей період зафіксовано вищу інфляцію, ніж у інших країнах. Ба більше, споживчі ціни у Великобританії зросли на 31% із середини 2016 року. Для порівняння, у США цей показник – 27%, а у єврозоні – 24%.

А що стверджують інші дослідження

Згідно з незалежним аналізом, проведеним компанією Cambridge Econometrics відмова від членства в митному союзі та єдиному ринку ЄС зменшила обсяг національної економіки на 6%.

При цьому, гіпотетичний сценарій, за якого Велика Британія вирішила б залишитися в ЄС, також показав, що країна втратила б 1,8 мільйона робочих місць (зниження на 4,8%).

Тепер очевидно, що Brexit не виправдав себе. Жорстка форма Brexit, яку ми отримали, шкодить нашій економіці та підвищує вартість життя,

— зазначає Садік Хан.

Відтак, мер має намір закликати до більш відкритих обговорень про недоліки виходу з ЄС та потенційні переваги повернення до єдиного ринку.