После выхода из Европейского Союза Великобритания отстала в своем развитии по сравнению с другими развитыми странами. Согласно данным, экономика страна понесла потери в 5% роста за этот период.

Каковы причины экономического спада Британии

Чтобы больше, Великобритания за этот период уступила другим странам в объемах торговли на 15%. В январе инфляция в Британии держалась на стабильном уровне 4% в годовом исчислении.

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Эксперты финансового учреждения из США указывают на несколько причин экономического спада Британии:

уменьшение объемов торговли;

снижение инвестиций в предприятия;

уменьшение миграции, что привело к дефициту рабочей силы.

Какие реальные экономические показатели Британии

Пандемия коронавируса и энергетический кризис 2022 года затрудняют определение негативного влияния Brexit.

Поэтому, реальный ВВП Великобритании на душу населения едва превысил уровень до пандемии. Более того, сейчас он на 4% превышает уровень середины 2016 года. Для сравнения, в ЕС он составляет – 8%, а в США – 15%.

В то же время в Соединенном Королевстве за этот период зафиксировано более высокую инфляцию, чем в других странах. Более того, потребительские цены в Великобритании выросли на 31% с середины 2016 года. Для сравнения, в США этот показатель – 27%, а в еврозоне – 24%.

А что утверждают другие исследования

Согласно независимому анализу, проведенным компанией Cambridge Econometrics отказ от членства в таможенном союзе и едином рынке ЕС уменьшил объем национальной экономики на 6%.

При этом, гипотетический сценарий, при котором Великобритания решила бы остаться в ЕС, также показал, что страна потеряла бы 1,8 миллиона рабочих мест (снижение на 4,8%).

Теперь очевидно, что Brexit не оправдал себя. Жесткая форма Brexit, которую мы получили, вредит нашей экономике и повышает стоимость жизни,

- отмечает Садик Хан.

Поэтому, мэр намерен призвать к более открытым обсуждениям о недостатках выхода из ЕС и потенциальные преимущества возвращения к единому рынку.