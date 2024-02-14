Каковы причины экономического спада Британии

Чтобы больше, Великобритания за этот период уступила другим странам в объемах торговли на 15%. В январе инфляция в Британии держалась на стабильном уровне 4% в годовом исчислении.

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Эксперты финансового учреждения из США указывают на несколько причин экономического спада Британии:

уменьшение объемов торговли;

снижение инвестиций в предприятия;

уменьшение миграции, что привело к дефициту рабочей силы.

Обратите внимание! Пандемия коронавируса и энергетический кризис 2022 года затрудняют определение негативного влияния Brexit.

Какие реальные экономические показатели Британии

Поэтому, реальный ВВП Великобритании на душу населения едва превысил уровень до пандемии. Более того, сейчас он на 4% превышает уровень середины 2016 года. Для сравнения, в ЕС он составляет – 8%, а в США – 15%.

В то же время в Соединенном Королевстве за этот период зафиксировано более высокую инфляцию, чем в других странах. Более того, потребительские цены в Великобритании выросли на 31% с середины 2016 года. Для сравнения, в США этот показатель – 27%, а в еврозоне – 24%.

А что утверждают другие исследования

Согласно независимому анализу, проведенным компанией Cambridge Econometrics отказ от членства в таможенном союзе и едином рынке ЕС уменьшил объем национальной экономики на 6%.

При этом, гипотетический сценарий, при котором Великобритания решила бы остаться в ЕС, также показал, что страна потеряла бы 1,8 миллиона рабочих мест (снижение на 4,8%).

Теперь очевидно, что Brexit не оправдал себя. Жесткая форма Brexit, которую мы получили, вредит нашей экономике и повышает стоимость жизни,

- отмечает Садик Хан.

Поэтому, мэр намерен призвать к более открытым обсуждениям о недостатках выхода из ЕС и потенциальные преимущества возвращения к единому рынку.