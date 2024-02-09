Сколько Украине пообещали средств
По данным Института изучения войны (ISW), с начала полномасштабного вторжения России европейские партнеры предоставили Украине сумму на уровне 148,5 миллиарда долларов. Важно добавить, что сюда входит еще и последний пакет помощи на 50 миллиардов евро.
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- А общая сумма помощи от стран Северной Америки, Европы и Азии с начала 24 февраля 2022 года составляет более чем 178 миллиардов долларов.
- Кроме того, Великобритания пообещала оказать поддержку на уровне 15,1 миллиарда долларов.
- Что касается финпомощи от США, то она составила 113 миллиардов долларов.
Перечень стран, предоставивших финподдержку
Помощь от Евросоюза
- С февраля 2022 года общая сумма поддержки от Великобритании составила 15,1 миллиарда долларов. Из них 9 миллиардов – это военные расходы.
- За 2022 год Норвегия предоставила Украине около 1 миллиарда долларов, а в 2023 году – 1,9 миллиарда.
- Северная Македония предоставила Украине 10 партий военной помощи за период полномасштабной войны. А также, Скопье обучает украинских военных.
Не менее важным шагом для поддержки украинской армии стало то, что турецкий производитель БПЛА Baykar планирует открыть в Украине новое предприятие по производству дронов и сервисного центра для беспилотников Bayraktar TB2. Работы должны начать до 2025 года.
Канада
- Оттава выделила Киеву около 1,8 миллиарда долларов в рамках военной помощи.
- Что важно, с 2015 года Канада обучает украинских военнослужащих. За этот период обучение прошли 40 тысяч военных и сотрудников СБУ. Программу расширили до марта 2026 года.
Азия
- От Южной Кореи Украина получит больше снарядов. Страна нарастила производство снарядов калибра 155-мм.
- А Япония в декабре 2023 года пообещала выделить Украине 4,5 миллиарда долларов. Кроме того, страна сделала дополнительный взнос на сумму 37 миллионов долларов в фонд НАТО дополнительной поддержки обороны Украины.
Австралии и Новой Зеландии
- До октября 2023 года Австралия предоставила Украине помощи, как военной, так и гуманитарной, на сумму 590 миллионов долларов.
- А Новая Зеландия – более 48,7 миллиона долларов.
Фейки вокруг помощи Вашингтона
В ISW обнародовали список главных предубеждений относительно помощи Киеву. Среди них есть:
- Помощь плохо контролируется из-за украинской коррупции
Американцы масштабно контролируют поставки помощи Украине, применяют подотчетность. Зато Украина со своей стороны контролирует распределение помощи.
- США выделяют Украине больше средств, чем Европа
Союзники США в Европе, Азии и НАТО выделили Украине общую сумму помощи на уровне 178 миллиардов долларов. Это больше, чем общая помощь США с учетом нового пакета, который еще должны принять.
- Украина – еще одна "вечная война" для США
На самом деле выделение военной помощи Украине способствует модернизации американской армии. Таким образом США будут подготовлены к возможной следующей войне.
- США передают Украине "пустые чеки"
В чеках для Украины не вписываются произвольные цифры. Конгресс США выделяет помощь на определенные суммы для определенных целей.