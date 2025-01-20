Ситуація покращується: як змінився курс долара у другій половині січня

Торги на міжбанку минулого тижня починалися дуже жваво. У перші дні попит все ще суттєво перевищував пропозицію іноземної валюти, що стимулювало зростання котирувань

Як змінився валютний ринок в середині січня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько заначила, що пікових позначок вони досягли у вівторок вранці, коли окремі угоди укладалися вище позначки 42,40 гривень за долар.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank НБУ продовжував посилено підтримувати національну валюту, закриваючи структурний дефіцит валюти інтервенціями. Це принесло результат – вже у середу котирування на міжбанку почали поволі знижуватись, стимулюючи експортерів виходити на ринок з продажем валютної виручки, що прискорило зміцнення гривні.

Як зазначає Золотько, у п’ятницю вартість долара на міжбанку опускалася до 42,05 гривень за долар. Водночас остання торгова сесія тижня закривалася котируваннями в рамках 42,10 – 42,11 гривні за долар.

Курс долара на готівковому ринку, як і очікувалося, від самого початку минулого тижня почав знижуватися. Раніше, на фоні підвищеного попиту з боку населення, вартість валюти у цьому сегменті ринку, за словами банкірки, була завищеною.

Як тільки попит почав вщухати, готівковий курс почав динамічно знижуватися. Якщо в понеділок готівковий долар пропонували в рамках 42,9 – 43,1 гривні за долар, то наприкінці тижня курс знизився до 42,60 – 42,65 гривні за долар,

– наголошує Золотько.

Що буде з доларом в кінці січня

Важливим чинником впливу на курсові тренди цього тижня буде засідання монетарного комітету НБУ та ухвалення правлінням регулятора рішення щодо облікової ставки та процентної політики.

Зверніть увагу! Зважаючи на відчутне прискорення інфляції наприкінці року, існує доволі висока ймовірність підвищення ставки, що є чинником підтримки національної валюти.

На мою думку, протягом цього тижня курс долара у готівковому сегменті ринку коливатиметься в діапазоні 42,50 – 42,90 гривні за долар,

– прогнозує банкірка.

Як каже Золотько, не виключено, що певний вплив на настрої економічних агентів спричинить й інавгурація Трампа. Мається на увазі, що заяви або дії нового президента на посту можуть впливати на настрої, а відтак і попит та пропозицію валюти.