Газ Придністров'ю постачатиме Молдова

За словами Красносельського, 18 січня "Тираспольтрансгаз" направив запит до Кишинева щодо організації постачань, передає 24 Канал з посиланням на соцмережі невизнаного лідера Придністров'я.

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Для того, щоб якнайшвидше тепло доходило до домівок людей, щоб вони отримали газ і нормальну електроенергію у свої житлові приміщення, і щоб вся соціальна інфраструктура також отримувала вигоду від тепла та електроенергії, я погодився з пропозиціями керівництва Молдови, починаючи з президента, щоб газ Придністров'ю постачала компанія "Молдовагаз",

– заявив Красносельський.

Він також зазначив, що Тирасполь намагався укласти контракт на постачання газу з неназваною компанією. Але цей план нібито наштовхнувся на "рішучий опір" з боку молдовської влади та компанії "Молдовагаз".

Цікаво! За його словами, чиновники наполягали, що жодна інша компанія не може постачати газ на Лівий берег. Красносельський також запевнив, що "Тираспольтрансгаз" гарантує оплату за послуги доставки газу.

Хто міг постачати газ у регіон

Раніше у російських ЗМІ йшлося про те, що газ Придністров'ю мала постачати компанія Natural Gaz D.C., яка планувала закуповувати газ на європейському спотовому ринку.

При цьому витрати, ймовірно, компенсували б із російського бюджету. Своєю чергою, Кишинів наполягав, що постачання на Лівий берег може здійснювати виключно "Молдовагаз".

Нагадаємо! 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою газотранспортну систему. Росія відмовилася постачати газ Придністров’ю альтернативним маршрутом, що призвело до масштабної енергетичної кризи в регіоні.