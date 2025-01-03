Через критичну ситуацію у регіоні проблеми можуть поширитися й в інших країнах. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, пояснивши, як може допомогти Україна.

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Роль України у розв'язанні проблем Придністров'я

Ситуація у Придністров'ї може невдовзі стати критичною не лише з газом. Мовиться про справжню гуманітарну кризу. Це безпосередньо торкнеться і Молдови. Кишиневу доведеться просити допомоги в інших країн. Не виключено, що й в України.

У нас обмежені ресурси, але мовиться про регіон, з якого може бути певна небезпека і ризики для нас. Там є, хай невеличкий, але російський військовий контингент і запаси зброї. Оскільки там може виникнути гуманітарна криза, люди можуть тікати звідти, зокрема, на українську територію,

– зауважив Володимир Фесенко.

Звісно, значна кількість мешканців Придністров'я перебиратимуться на територію Молдови, а також Румунії. Загалом погіршення ситуації у Придністров'ї може викликати нову хвилю мігрантів.

"На мій погляд, зараз треба збиратися у багатосторонньому форматі. Це не лише про Україну, обов'язково мають бути представники ЄС, особливо Румунії. Адже саме через цю країну йтиме будь-яка серйозна допомога. А сама криза стосується не лише Придністров'я, енергетичні проблеми виникають і у Молдови", – пояснив політолог.

Безумовно, у цьому процесі Україна може відігравати важливу роль у пошуку ресурсів як для Придністров'я, так і для Молдови.

Зауважимо, що прессекретар уряду Молдови Даніель Воде повідомив, що Росія залишила людей у Придністров'ї без тепла, намагаючись шантажувати Кишинів через "Газпром". Разом з тим прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан попередив про безпекову кризу через припинення поставок газу з Росії до Придністров'я.