Из-за критической ситуации в регионе проблемы могут распространиться и в других странах. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, объяснив, как может помочь Украина.

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Роль Украины в решении проблем Приднестровья

Ситуация в Приднестровье может вскоре стать критической не только с газом. Речь идет о настоящем гуманитарном кризисе. Это непосредственно коснется и Молдовы. Кишиневу придется просить помощи у других стран. Не исключено, что и у Украины.

У нас ограниченные ресурсы, но говорится о регионе, из которого может быть определенная опасность и риски для нас. Там есть, пусть небольшой, но российский военный контингент и запасы оружия. Поскольку там может возникнуть гуманитарный кризис, люди могут бежать оттуда, в частности, на украинскую территорию,

– отметил Владимир Фесенко.

Конечно, значительное количество жителей Приднестровья будут перебираться на территорию Молдовы, а также Румынии. В целом ухудшение ситуации в Приднестровье может вызвать новую волну мигрантов.

"На мой взгляд, сейчас надо собираться в многостороннем формате. Это не только об Украине, обязательно должны быть представители ЕС, особенно Румынии. Ведь именно через эту страну будет идти любая серьезная помощь. А сам кризис касается не только Приднестровья, энергетические проблемы возникают и у Молдовы", – объяснил политолог.

Безусловно, в этом процессе Украина может играть важную роль в поиске ресурсов как для Приднестровья, так и для Молдовы.

Заметим, что пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэль Водэ сообщил, что Россия оставила людей в Приднестровье без тепла, пытаясь шантажировать Кишинев через "Газпром". Вместе с тем премьер-министр Молдовы Дорин Речан предупредил о кризисе безопасности из-за прекращения поставок газа из России в Приднестровье.