Как выросли тарифы на свет в Молдове

На заседании 3 января Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердили новые тарифы для компаний Premier Energy и FEE Nord, передает 24 Канал со ссылкой на Newsmaker.

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Потребители Premier Energy начнут платить 4,10 молдавского лея за киловатт-час, а это почти 9,40 гривны по официальному курсу НБУ. Новый тариф на 75% больше, чем действующий тариф.

Для потребителей FEE-Nord тариф вырастет до 4,68 молдавского лея за киловатт-час (более 10 гривен), а это больше на 65%.

Сейчас в Молдове действует чрезвычайное положение в энергетике из-за прекращения поставок российского газа в непризнанное Приднестровье.

Дело в том, что пользуясь газом из России работала электростанция непризнанного Приднестровья, с которой электроэнергию получала и Молдова.

Поэтому страна вынуждена экономить электроэнергию и даже вводить веерные отключения, ведь не может компенсировать объемы другой генерацией и импортом.