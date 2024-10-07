Долар падає: чи варто купувати валюту на цьому тижні

Протягом першої половини минулого тижня на валютному ринку відчувався підвищений попит на валюту з боку всіх економічних агентів. У перші дні тижня додатковий тиск на гривню спостерігався насамперед з боку населення.

Як змінився валютний ринок минулого тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що у першій половині минулого тижня населення України спрямовувало частину вільної гривневої ліквідності, після отримання щомісячних доходів, на придбання доларів та євро.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Середньоденний обсяг чистої купівлі валюти у перші дні жовтня збільшився з "класичних" 40 – 50 мільйонів доларів до 70 – 90 мільйонів доларів. А за перші чотири дні українці придбали валюти на 288 мільйонів доларів більше, ніж продали, що перевищує показники всього позаминулого тижня.

За словами Золотько, підтримка валютного попиту відбулася через:

погашення старих випусків ОВДП;

сплату купона.

Отже, середньоденний обсяг торгів на міжбанку минулого тижня збільшився до 198 мільйонів доларів.

Максимальних позначок на рівні 41,32 гривні за долар котирування на міжбанку сягнули у середу. Проте регулятор доклав зусиль для недопущення надмірного зростання курсу і зрештою у другій половині тижня гривня повернула усі втрачені позиції відносно долару: останні угоди п’ятниці закривалися за курсом 41,14 гривні за долар,

– наголошує Золотько.

На готівковому ринку тиждень пройшов дуже спокійно. У цей період вартість долара утримувалася в діапазоні 41,4 – 41,5 гривні за долар.

Зверніть увагу! Про підвищений попит свідчить той факт, що п’ятничне зміцнення гривні на міжбанку майже не відобразилося на готівковому ринку.

Як зміниться курс долара на цьому тижні

Банкірка зазначає, що на початку цього тижня вартість долара у готівковому сегменті буде знижуватися, реагуючи на завершення періоду сплати зарплат та низькі курсові рівні на міжбанку. Значних виплат по ОВДП, що могли б суттєво вплинути на валютний ринок, цього тижня не заплановано.

Це дає привід прогнозувати відносно стабільний курс і у готівковому сегменті. На мою думку, вартість долара протягом тижня тут коливатиметься в діапазоні 41,3 – 41,7 гривні за долар

– прогнозує банкірка.