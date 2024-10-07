Как изменился валютный рынок на прошлой неделе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что в первой половине прошлой недели население Украины направляло часть свободной гривневой ликвидности, после получения ежемесячных доходов, на приобретение долларов и евро.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Среднедневной объем чистой покупки валюты в первые дни октября увеличился с "классических" 40 – 50 миллионов долларов до 70 – 90 миллионов долларов. А за первые четыре дня украинцы приобрели валюты на 288 миллионов долларов больше, чем продали, что превышает показатели всей позапрошлой недели.

По словам Золотько, поддержка валютного спроса произошла из-за:

погашения старых выпусков ОВГЗ;

уплаты купона.

Поэтому среднедневной объем торгов на межбанке на прошлой неделе увеличился до 198 миллионов долларов.

Максимальных отметок на уровне 41,32 гривны за доллар котировки на межбанке достигли в среду. Однако регулятор приложил усилия для недопущения чрезмерного роста курса и в конце концов во второй половине недели гривна вернула все утраченные позиции относительно доллара: последние сделки пятницы закрывались по курсу 41,14 гривны за доллар,

– отмечает Золотько.

На наличном рынке неделя прошла очень спокойно. В этот период стоимость доллара удерживалась в диапазоне 41,4 – 41,5 гривны за доллар.

Обратите внимание! О повышенном спросе свидетельствует тот факт, что пятничное укрепление гривны на межбанке почти не отобразилось на наличном рынке.

Как изменится курс доллара на этой неделе

Банкир отмечает, что в начале этой недели стоимость доллара в наличном сегменте будет снижаться, реагируя на завершение периода уплаты зарплат и низкие курсовые уровни на межбанке. Значительных выплат по ОВГЗ, что могли бы существенно повлиять на валютный рынок, на этой неделе не запланировано.

Это дает повод прогнозировать относительно стабильный курс и в наличном сегменте. По моему мнению, стоимость доллара в течение недели здесь будет колебаться в диапазоне 41,3 – 41,7 гривны за доллар

– прогнозирует банкир.