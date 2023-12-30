Що буде з доларом найближчим часом — прогнози експерта

Курси валют в Україні стрімко почали зростати — це зумовлено обсягами необхідної фінансової допомоги від Заходу, яка зараз затримується. Якщо коштів і далі буде недостатньо, валюта й надалі дорожчатиме, а особливо це стосуватиметься долара.

Чи будуть коливання курсу

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу пояснив, що найбільше в контексті валютного курсу суспільство піддається інформаційному шуму, пов'язаному з обсягами міжнародної фінансової допомоги. І саме міжнародна допомога є одним із головних ситуативних факторів, що впливають на зростання курсу.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Закони ринку ніхто не скасував: рівень попиту і пропозиції є найвагомішим. Наразі курс тримається окреслених рамок і подальша його "доля" залежатиме від тактики регулятора зі здійснення валютних інтервенцій.

Втім, коливання курсу не є новизною, тож ринок вже адаптувався до них.

Скільки коштуватиме долар

У бюджеті на 2024 рік курс був закладений на рівні понад 40 гривень. Втім, ріст вартості може рекордно сягнути вгору і перевалити за 40 гривень.

Економіст Данило Монін вважає, що за відсутності зовнішнього фінансування, курс у січні піде до позначки 40 – 41 гривень за долар.

Однак, він переконаний, що дисбалансу з фіндопомоги бути не може, бо у грудні прийшло фінансування від МВФ. Відтак Україна рік закриє найімовірніше з міжнародними резервами на рівні 40 мільярдів доларів.