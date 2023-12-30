Будут ли колебания курса

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу объяснил, что больше всего в контексте валютного курса общество подвергается информационному шуму, связанному с объемами международной финансовой помощи. И именно международная помощь является одним из главных ситуативных факторов, влияющих на рост курса.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Законы рынка никто не отменил: уровень спроса и предложения самый весомый. Теперь курс держится очерченных рамок и дальнейшая его "судьба" будет зависеть от тактики регулятора по осуществлению валютных интервенций.

Впрочем, колебания курса не являются новизной, поэтому рынок уже адаптировался к ним.

Сколько будет стоить доллар

В бюджете на 2024 год курс был заложен на уровне более 40 гривен. Впрочем, рост стоимости может рекордно потянуться вверх и перевалить за 40 гривен.

Экономист Даниил Монин считает, что при отсутствии внешнего финансирования, курс в январе пойдет к отметке 40 – 41 гривен за доллар.

Однако он убежден, что дисбаланса по финпомощи быть не может, потому что в декабре пришло финансирование от МВФ. Следовательно, Украина год закроет, скорее всего, с международными резервами на уровне 40 миллиардов долларов.