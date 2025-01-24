"Буде неможливо жити в таких умовах": чому ситуація в Придністровʼї може стати критичною

У газотранспортній системі Придністровʼя запаси для генерації енергетики практично вичерпано. Далі проживати у регіоні стане неможливо, на думку, так званої влади Придністровʼя.

Чому ситуація в Придністровʼї може стати критичною

Очільник підконтрольного Росії Придністровʼя Красносельський заявив, що запасів вугілля для роботи теплової станції вистачить максимум до 16-17 лютого. Що стосується запасів газу, то вони теж вичерпуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Буквально через кілька днів закінчиться той газ, що залишається у трубі, і без нього буде дуже важко. Звісно, без постачання газу, оскільки в Придністров’ї газифікована енергетика, для нас буде неможливо жити у таких умовах,

– заявив він.

Так званий глава економічного відомства не визнаного Придністровʼя Сергій Оболоник додав, якщо в багатоповерхівках відбудеться заповітрювання газових мереж, то на відновлення газопостачання знадобиться 3 місяці.

Після того як газ надійде, знадобиться ще 2 дні на підняття тиску в системі. Запустити МГРЕС можна буде тільки на третій день,

– повідомляє він.

Зауважте! Від 24 січняприпинено і роботу станції Тиротекс-енерго, яка виробляла електрику, працюючи на газі. Її запустили, щоб скоротити тривалість віялових відключень на Лівобережжі Молдови із 8 до 5 годин на день.

Що перешкоджає поставкам газу у Придністровʼя

Придністровʼя звинувачує офіційний Кишенів у тому, що вони не можуть відновити поставки "безкоштовного газу", або почати отримувати обіцяний "гуманітарний газ" від Кремля.

Якщо Молдова буде діяти згідно зі своїми обіцянками, якщо поставка відбудеться через Moldovagaz і газ будуть купувати на європейських ринках, то його можна постачати хоч завтра. Оплату Придністров’я гарантує. Усі затримки абсолютно штучні, всі заяви про затягування процесу з боку Придністров’я або Росії – неправдиві,

– заявляє Красносельський російським ЗМІ.

В уряді Молдови заявили, що не перешкоджають й назвали заяви не визнаного Придністровʼя дезінфорамацією.

Замість того, щоб забезпечити громадян придністровського регіону природним газом, російська пропаганда та її представники у Тирасполі продовжують поширювати дезінформацію,

– підкреслив речник уряду Молдови Даніел Воде, передає Newsmaker.

Після заяв Росії надати "гуманітарний газ" Придністровʼю з'ясувалося, що молдавська компанія Natural Gaz DC уклала контракт із "Тираспольтрансгазом". Співвласник Natural Gaz DC Аркадій Вікол запевняв, що компанія планує закуповувати для Придністров'я на європейських біржах 2 – 3 мільйонів кубометрів газу на добу, а Молдова отримуватиме від цього близько 3 мільйонів молдавських леїв податків на добу.

Також згодом у Кишиневі заявили, що молдавське законодавство забороняє постачання газу в Придністров'я будь-якій компанії, крім Moldovagaz. Це випливає з положень закону "Про природний газ".