Яка буде пенсія якщо маєш 22 роки стажу
- Особа з 22 роками стажу може вийти на пенсію у 63 або 65 років.
- При зарплаті 15 тисяч гривень і виході на пенсію у 65 років, пенсія такої особи складатиме приблизно 4 тисячі гривень.
Пенсія розраховується з урахуванням кількості набутого стажу та доходу. Беруться до уваги і інші фактори, зокрема, вік особи.
Якого розміру буде пенсія при 22 роках стажу
Якщо особа набула 22 роки стажу, вона може вийти на пенсію у 65 та 63 роки, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Мільйон за "Контрактом 18-24": коли військових можуть залишити без виплат
Нагадаємо! У 2025 році, аби піти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки стажу.
Для розрахунку пенсії також потрібно враховувати дохід особи. Розглянемо ситуацію, коли зарплата людини складала – 15 тисяч гривень.
При вказаних умовах, якщо особа піде на заслужений відпочинок, вона матиме пенсію орієнтовно – 3,6 тисячі гривень.
Пенсія при зарплаті більш як 10 тисяч і стажі понад 20 років / Скриншот Пенсійний калькулятор
У 65 років в такому випадку вийти на пенсію вигідніше. Адже за цих умов, пенсія складатиме приблизно – 4 тисячі гривень.
Якою буде пенсія при зарплаті 15 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Зауважте! Усі розрахунки здійснювались через пенсійний калькулятор.