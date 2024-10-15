В Україні можуть підвищити ПДВ: що розповів Гетманцев

В Україні знову порушується питання підвищення ПДВ, оскільки вважається, що це може стати ефективним кроком для зміцнення економіки країни.

Чи буде підвищення ПДВ

Як сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, дискусія про підвищення ПДВ ще не закрита, повідомляє "Економічна правда". Він зазначив, що є прихильником такого рішення.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ця дискусія ще не закрита. Я просто хочу процитувати слова міністра фінансів, який зазначив, що в разі якщо між першим і другим читанням державного бюджету на 2025 рік критично збільшаться видатки, то нам необхідно буде повернутися до питання підняття саме ПДВ. І це в рамках домовленості з МВФ.

Голова Комітету Верховної Ради також зазначив, що в Україні податкова ефективність зросла на 14,2%. Цей показник дозволяє визначити, яку суму ПДВ сплачується з обсягу оподатковуваних операцій. За його словами, ПДВ є найефективнішим податком.

Це найефективніший податок. Якщо порівняти надходження від ПДВ за 8 місяців 2021 року з надходженнями за аналогічний період 2024 року, то вони зросли на 73%. Це значно перевищує інфляцію, а з урахуванням падіння економіки – абсолютно нормальні цифри,

— пояснив Гетманцев.

Нагадаємо, що в Україні наразі діє загальний ПДВ на рівні 20%. Ставка ПДВ для лікарських препаратів складає 7%, а для деяких сільськогосподарських продуктів — 14%.