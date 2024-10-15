Будет ли повышение НДС

Как сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, дискуссия о повышении НДС еще не закрыта, сообщает "Экономическая правда". Он отметил, что является сторонником такого решения.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Эта дискуссия еще не закрыта. Я просто хочу процитировать слова министра финансов, который отметил, что в случае если между первым и вторым чтением государственного бюджета на 2025 год критически увеличатся расходы, то нам необходимо будет вернуться к вопросу поднятия именно НДС. И это в рамках договоренности с МВФ.

Председатель Комитета Верховной Рады также отметил, что в Украине налоговая эффективность выросла на 14,2%. Этот показатель позволяет определить, какую сумму НДС уплачивается с объема налогооблагаемых операций. По его словам, НДС является самым эффективным налогом.

Это самый эффективный налог. Если сравнить поступления от НДС за 8 месяцев 2021 года с поступлениями за аналогичный период 2024 года, то они выросли на 73%. Это значительно превышает инфляцию, а с учетом падения экономики – абсолютно нормальные цифры,

- объяснил Гетманцев.

Напомним, что в Украине сейчас действует общий НДС на уровне 20%. Ставка НДС для лекарственных препаратов составляет 7%, а для некоторых сельскохозяйственных продуктов - 14%.