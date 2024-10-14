Рада разблокировала налоговый законопроект

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшие дни закон будет подписан Спикером Верховной Рады, а затем президентом.

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Закон вступит в силу после его официального опубликования.

Напомним! Верховная Рада Украины 10 октября проголосовала за повышение налогов, в частности военного сбора, который вырастет с 1,5% до 5%. Это решение непосредственно повлияет на зарплаты украинцев, поскольку этот сбор высчитывается ежемесячно из заработной платы.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, закон вступит в силу уже в ближайшие дни, но повышенный военный сбор может быть начислен "задним числом" с 1 октября, что приведет к уменьшению зарплат уже в этом месяце.

Первые блокирующие постановления об отмене принятого законопроекта №11416-д были поданы народными депутатами Алексеем Гончаренко и Артуром Герасимовым.

Всего по состоянию на 13 октября в Верховную Раду было подано тринадцать таких постановлений, которые блокировали подписание закона о повышении налогов, в частности военного сбора.

Интересно! Эти постановления имели целью остановить введение в действие изменений в Налоговый кодекс Украины, которые касаются налогообложения во время военного положения.