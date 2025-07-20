Зарплати зростуть не для всіх: кому нарахують надбавки вже незабаром

В Україні посилюється кадровий дефіцит. Водночас не всі роботодавці готові підвищувати зарплати, щоб залучити нових працівників.

Хто в Україні отримає підвищення зарплати у 2025 році?

За даними Державної служби зайнятості, лише близько 35% українських роботодавців планують підвищувати зарплати у 2025 році, розповідає 24 Канал з посиланням на дослідження Державної служби зайнятості.

Читайте також Інфляція сповільнилася, але українці не вірять у покращення

За галузями найбільше підвищень передбачають у сільському господарстві (51,7%), переробній промисловості (44,2%) та видобувній галузі (6,7%). Водночас освіта (24%), державне управління (18,2%) і сфера мистецтва та спорту (17%) майже не очікують зростання зарплат.

Які професії потрібні на ринку праці Попит на кадри у 2025 році зосереджений на таких професіях: тракторист, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, електромонтер, медсестра, водій і швачка.

Чи буде бізнес підвищувати зарплати працівникам?

Найбільше підвищення очікують працівники великих компаній: серед підприємств із понад 250 працівниками це 45%. У середніх (біля 50 – 249 працівників) і малих (10 – 49) фірмах готові підвищувати зарплати близько 35%, а серед мікропідприємств (1 – 9 осіб) лише 30%.

Водночас за регіонами лідерами за кількістю підвищень стануть Житомирська, Волинська та Закарпатська області. Найменше підвищень планують у Києві та Херсонській області.