У 2025 році Україна щомісяця отримуватиме допомогу від ЄС
2 грудня 2024, 10:47Читать новость на русском
Європейський союз оголосив про намір продовжувати підтримку України у 2025 році. Йдеться як про гуманітарну, економічну так і військову підтримку.
Як ЄС підтримуватиме Україну
До кінця 2024 року ЄС має виділити Україні 4,2 мільярда євро. Ці кошти будуть використані для підтримки українського бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.
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На додачу до цього починаючи з наступного місяця ми будемо надавати ще цілий рік кожного місяця по 1,5 мільярда євро допомоги. Ці кошти ми отримуємо від використання заморожених російських активів, і вони також можуть бути використані для військових цілей.
Кошта також наголосив, що ЄС продовжуватиме тиск на економіку Росії.
Зверніть увагу! Кошта розповів Євросоюз уже працює над 15-м пакетом санкцій проти Росії.