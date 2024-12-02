У 2025 році Україна щомісяця отримуватиме допомогу від ЄС

Європейський союз оголосив про намір продовжувати підтримку України у 2025 році. Йдеться як про гуманітарну, економічну так і військову підтримку.

Як ЄС підтримуватиме Україну

До кінця 2024 року ЄС має виділити Україні 4,2 мільярда євро. Ці кошти будуть використані для підтримки українського бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Антоніу Кошта Президент Європейської ради На додачу до цього починаючи з наступного місяця ми будемо надавати ще цілий рік кожного місяця по 1,5 мільярда євро допомоги. Ці кошти ми отримуємо від використання заморожених російських активів, і вони також можуть бути використані для військових цілей.

Кошта також наголосив, що ЄС продовжуватиме тиск на економіку Росії.

Зверніть увагу! Кошта розповів Євросоюз уже працює над 15-м пакетом санкцій проти Росії.