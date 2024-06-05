Євро в Угорщині: дві третини угорців виступають за перехід на нову валюту

З 2019 року кількість угорців, які підтримують запровадження євро, майже подвоїлася. Такі дані наводить соціологічне опитування компанії Závecz Research.

Скільки людей підтримують перехід на євро

Як демонструє дослідження, частка противників євро зменшилася з 49% до 25%. Таким чином, якщо п'ять років тому 38% опитаних заявили, що спільну європейську валюту слід запровадити в Угорщині, то цього року вже 68% підтримують цю пропозицію.

Читайте також: Офіційний курс долара тримається на новій психологічній позначці

Підтримка введення євро в угорському суспільстві є рівномірною – неможливо знайти групу, в якій противники становлять більшість, максимум їхня частка дещо змінюється.

Серед виборців партій найменшу підтримку впровадження євро демонструють прихильники "Фідес" і Mi Hazánk – 53% і 49% відповідно.

Наприклад, частка прихильників у всіх трьох досліджуваних групах становить 68-70%, залежно від населених пунктів вона варіюється від 64% до 75%.

Більш тісна співпраця з ЄС

Крім того, 60% опитаних бажають спільно з ЄС прийняття рішень у більшій кількості сфер, ніж наразі. А також вони прагнуть тіснішої співпраці між європейськими країнами.

Це на 9 відсоткових пунктів більше, ніж у 2019 році.

З іншого боку, 33% опитаних бажають менш тісної співпраці й повернення права прийняття рішень у кількох сферах до країн-членів. Більшість тих, хто підтримує цю позицію, становлять виборці партій "Фідес" та Mi Hazánk (61% і 56% відповідно).