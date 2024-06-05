Скільки людей підтримують перехід на євро

Як демонструє дослідження, частка противників євро зменшилася з 49% до 25%. Таким чином, якщо п'ять років тому 38% опитаних заявили, що спільну європейську валюту слід запровадити в Угорщині, то цього року вже 68% підтримують цю пропозицію.

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Підтримка введення євро в угорському суспільстві є рівномірною – неможливо знайти групу, в якій противники становлять більшість, максимум їхня частка дещо змінюється.

Цікаво! Серед виборців партій найменшу підтримку впровадження євро демонструють прихильники "Фідес" і Mi Hazánk – 53% і 49% відповідно.

Наприклад, частка прихильників у всіх трьох досліджуваних групах становить 68-70%, залежно від населених пунктів вона варіюється від 64% до 75%.

Більш тісна співпраця з ЄС

Крім того, 60% опитаних бажають спільно з ЄС прийняття рішень у більшій кількості сфер, ніж наразі. А також вони прагнуть тіснішої співпраці між європейськими країнами.

Зауважте! Це на 9 відсоткових пунктів більше, ніж у 2019 році.

З іншого боку, 33% опитаних бажають менш тісної співпраці й повернення права прийняття рішень у кількох сферах до країн-членів. Більшість тих, хто підтримує цю позицію, становлять виборці партій "Фідес" та Mi Hazánk (61% і 56% відповідно).