Офіційний курс 3 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,53 гривні за долар. Вартість долара зросла на 3 копійки проти 31 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,98 гривні, що на 18 копійок більше, ні минулої п'ятниці.

Який буде офіційний курс долара та євро 4 червня:

долар – 40,48 гривні,

євро – 43,89 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 3 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,50 гривні, а продаж – 41,10 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,53 гривні , а продаж – 41,11 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 41 гривні, а продаж – 41,10 гривні.

На що вплине зростання курсу

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що населення почало менше продавати валюту й натомість більше купувати.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Лише за чотири дні тижня чистий обсяг купівлі населенням валюти сягнув 233,8 мільйона доларів, що на 43 мільйони більше, ніж попереднього тижня.

Як пояснює Золотько, серед індикаторів ажіотажного попиту на готівковому ринку є збільшення розриву між курсами купівлі та продажу. Крім того, це високі курсові показники.

Деякі учасники ринку навіть намагалися встановити курс продажу в діапазоні 41,20 – 41,30 гривні за долар,

– каже банкірка.

Саме посилення девальваційних очікувань спричинило зростання курсу, а виплата зарплат на початку тижня підтримала курс американського долара.

Втім Золотько очікує, що до другої половини тижня відбудеться невеличке зміцнення гривні.

Цього тижня курс продажу американського долара може коливатися від 40,7 до 41,3 гривні за долар.

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