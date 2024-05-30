Як зміниться депозитний сектор

У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв зауважив що з 3 по 9 червня в сегменті депозитів збережеться відносно стала ситуація. Адже процес масового перегляду ставок майже завершиться.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Максимальні середні ставки за гривневими вкладами складуть до 15% річних.

Замотаєв зауважує, що при цьому, середня дохідність за найбільш поширеними за терміном вкладами буде значно меншою:

депозити тривалістю 3 – 6 місяців дадуть вкладнику 12,5% річних;

9 – 12 місяців не перевищить 12% річних.

Рівень чистого прибутку, як і в травні, складає в середньому 6 – 7%. Однак ступінь прибутку насамперед залежатиме від термінів вкладів та поточної економічної ситуації в країні. Гривневі депозити досі залишаються найбільш популярним механізмом для отримання пасивного прибутку, адже вони втричі вигідніші за валютні депозити,

– зауважує банкір.

Як отримати найбільшу дохідність

Найбільші ставки фіксуються саме на найдовші вклади. Станом на тепер, ситуація виглядає так:

для вкладів на 2 – 2,5 роки актуальні максимальні ставки – до 15,5%;

1,5 – 2 роки – більш як 15%.

Можна сказати, що загальна економічна ситуація разом з очікуваним рівнем інфляції дає змогу банкам стратегічно переорієнтувати частину депозитних програм на більш тривалі терміни. Саме тому найбільші ставки за депозитами фіксуються на тривалі вклади, адже вони по суті враховують максимальний прогнозований рівень інфляції,

– наголошує Замотаєв.

Таким чином, наступного тижня в сегменті гривневих вкладів навряд чи можливі глобальні зміни. Ставки будуть сформовані, щонайменше на літній період, якщо звісно, цей же показник за 3-місячними депозитними сертифікатами не зазнає змін.