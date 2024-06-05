Сколько людей поддерживают переход на евро

Как демонстрирует исследование, доля противников евро уменьшилась с 49% до 25%. Таким образом, если пять лет назад 38% опрошенных заявили, что общую европейскую валюту следует ввести в Венгрии, то в этом году уже 68% поддерживают это предложение.

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Поддержка введения евро в венгерском обществе является равномерной – невозможно найти группу, в которой противники составляют большинство, максимум их доля несколько меняется.

Интересно! Среди избирателей партий наименьшую поддержку внедрения евро демонстрируют сторонники "Фидес" и Mi Hazánk – 53% и 49% соответственно.

Например, доля сторонников во всех трех исследуемых группах составляет 68 – 70%, в зависимости от населенных пунктов она варьируется от 64% до 75%.

Более тесное сотрудничество с ЕС

Кроме того, 60% опрошенных желают совместно с ЕС принятия решений в большем количестве сфер, чем сейчас. А также они стремятся к более тесному сотрудничеству между европейскими странами.

Заметьте! Это на 9 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

С другой стороны, 33% опрошенных желают менее тесного сотрудничества и возвращения права принятия решений в нескольких сферах к странам-членам. Большинство тех, кто поддерживает эту позицию, составляют избиратели партий "Фидес" и Mi Hazánk (61% и 56% соответственно).