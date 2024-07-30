Доплати будуть, але не всім: чи піднімуть пенсії у 2024 році

У березні внаслідок індексації пенсіонерам збільшили пенсійні виплати. Втім, індексація може проводитися лише раз на рік, а інших планових підвищень не планується.

Чи піднімуть пенсію

У 2024 році індексацію провели у березні для понад 10 мільйонів пенсіонерів.

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Підвищену пенсію отримали:

пенсіонери, які отримують пенсію на загальних підставах;

пенсіонери силових відомств;

особи, які отримують пенсію по інвалідності;

колишні науковці;

держслужбовці;

працівники органів місцевого самоврядування.

Раніше експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін розповідав для 24 Каналу, що підвищень у поточному році можна більше не чекати.

Наразі лише одне підвищення в поточному році по індексації. Водночас є ще індивідуальні перерахунки. Наприклад, буде разова виплата військовим ветеранам до пенсії у День Незалежності,

– сказав Сергій Коробкін.

Відтак, українці можуть розраховувати хіба що на індивідуальні надбавки до пенсій.

Хто матиме індивідуальні доплати

Відповідно до Постанови Кабміну, до 24 серпня 2024 року ветеранам війни буде виплачена разова грошова допомога.

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто тощо, визнані особами з інвалідністю:

I група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень;

III група – 2 700 гривень.

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, а також діти, народжені в зазначених місцях:

1 000 гривень.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною:

3 100 гривень.

Члени сімей загиблих ветеранів війни, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге:

650 гривень.

Учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів, гетто, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога: