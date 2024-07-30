Поднимут ли пенсию
В 2024 году индексацию провели в марте для более 10 миллионов пенсионеров.
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Повышенную пенсию получили:
- пенсионеры, которые получают пенсию на общих основаниях;
- пенсионеры силовых ведомств;
- лица, которые получают пенсию по инвалидности;
- бывшие ученые;
- госслужащие;
- работники органов местного самоуправления.
Ранее эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин рассказывал для 24 Канала, что повышений в текущем году можно больше не ждать.
Сейчас только одно повышение в текущем году по индексации. В то же время есть еще индивидуальные перерасчеты. Например, будет разовая выплата военным ветеранам к пенсии в День Независимости,
– сказал Сергей Коробкин.
Поэтому, украинцы могут рассчитывать разве что на индивидуальные надбавки к пенсиям.
Кто будет иметь индивидуальные доплаты
В соответствии с Постановлением Кабмина, до 24 августа 2024 года ветеранам войны будет выплачена разовая денежная помощь.
Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто и т.д., признаны лицами с инвалидностью:
- I группа – 3 100 гривен;
- II группа – 2 900 гривен;
- III группа – 2 700 гривен.
Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, а также дети, рожденные в указанных местах:
- 1 000 гривен.
Лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной:
- 3 100 гривен.
Члены семей погибших ветеранов войны, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз:
- 650 гривен.
Участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, лица, которых были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага:
- 450 гривен.