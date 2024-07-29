Какие причины уменьшения пенсии

Если лицо не сообщает ПФУ об определенных изменениях, у него могут забрать часть выплат. Речь идет о трудоустройстве и начале предпринимательской деятельности.

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Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считаетесь работающим пенсионером,

– говорится в сообщении ПФУ.

Заметьте! Пенсионер имеет 10 дней для уведомления ПФУ об изменениях.

Дело в том, что таким образом, пенсионер получает "лишние" средства, которые придется компенсировать. Возврат денег может происходить добровольно или в принудительном порядке.

Если лицо отказывается самостоятельно вернуть средства, у него могут забирать до 20% от пенсии.

Обратите внимание! Если пенсионер своевременно сообщит ПФУ об увольнении или прекращении предпринимательской деятельности, у него могут возрасти выплаты.