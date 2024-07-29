Война против Украины заставила Россию предстать перед внутренней инфляцией, которая имеет устойчивую тенденцию к росту. Несмотря на все меры ее экономика находится в состоянии рекордного перегрева за последние 16 лет.

Редакция 24 Канала перевела и адаптировала материал "Putin's Latest Problem Is Runaway Inflation" от The Wall Street Journal.

Рост цен и инфляции в России

В прошлом году российский Центральный банк более чем вдвое повысил процентные ставки, чтобы обуздать цены. Инфляция, однако, продолжала расти, достигнув более 9% в этом месяце, причем подорожал широкий спектр товаров и услуг – от картофеля (на 91% годовых) до авиабилетов экономкласса (на 35% годовых).

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В пятницу, 26 июля, Центральный банк повысил свою базовую ставку еще на 2 процентных пункта до 18%, став одним из немногих центральных банков в мире, которые повысили ставки в этом году.

Заметьте, инфляция стала неотъемлемой чертой российской военной экономики, от которой трудно избавиться. Даже несмотря на то, что рост цен в большинстве развитых стран мира замедлился, борьба России за ценовую стабильность становится все сложнее.

Резкое увеличение военных расходов правительства и рекордный дефицит рабочей силы, поскольку мужчины трудоспособного возраста уходят на фронт или бегут, привели к повышению зарплат и росту цен. Новые раунды американских санкций, тем временем, усложнили международные платежи, что еще больше повысило расходы для импортеров.

Цены растут недостаточно быстро, чтобы вызвать экономический кризис или социальные беспорядки. Но они являются признаком растущих дисбалансов под капотом экономики. Устойчивая инфляция также означает, что ведение войны становится все дороже, что приводит к еще большим военным расходам.

В борьбе с инфляцией у российских властей нет хороших вариантов – они не могут остановить войну, они не могут решить проблему с рабочей силой, они не могут прекратить повышение заработной платы для населения. Пока продолжается война, инфляция будет оставаться высокой,

– сказала Александра Прокопенко, бывший сотрудник российского центрального банка, а ныне научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги.

Рецессия после начала войны

Кремль работает над мерами по сдерживанию цен, поскольку "определенные инфляционные процессы вызывают беспокойство правительства и центрального банка".

После рецессии, наступившей после начала войны, российская экономика восстановилась, поскольку чиновники и бизнес нашли способы обойти западные санкции и продавать нефть за границу. В то же время начались более масштабные преобразования.

Стоит внимания! Правительство вернулось к военным расходам советского образца – эквивалентным примерно 7% ВВП – как к главному двигателю экономического роста. Заводы, которые выпускают танки, беспилотники и солдатскую одежду, работают в несколько смен, семь дней в неделю. Это, в свою очередь, привело к повышению зарплат и росту цен.

Война и экономика переплетены

В мае президент Владимир Путин заменил своего многолетнего министра обороны Сергея Шойгу на Андрея Белоусова, макроэкономиста и сторонника государственного вмешательства в экономику. Это назначение, по мнению аналитиков, стало признанием того, что экономика и война сейчас глубоко переплетены.

С декабря Центральный банк удерживал учетную ставку на относительно высоком уровне 16%, но это мало повлияло на цены. Чтобы сдержать неконтролируемый рост цен на жилье, власти в этом месяце прекратили популярную ипотечную субсидию, которая предлагала сниженные ставки до 8%, что вдвое меньше ставки центрального банка. Программа помогла защитить россиян от последствий войны, но также способствовала раздуванию пузыря на рынке недвижимости.

Аналитики J.P. Morgan написали в недавнем отчете, что устойчивость российской экономики к жесткой монетарной политике "остается интересным явлением".

Это четко показывает пределы монетарной политики в ситуации фискальной экспансии и очень узких рынков труда. Центральный банк имеет незначительное, если вообще имеет, влияние на фискальную политику и совсем не влияет на демографию,

– сказал Василий Астров, экономист Венского института международных экономических исследований.

Когда в России снизится инфляция

Недавно Центральный банк заявил, что снижение инфляции потребует "значительно более длительного периода" высоких процентных ставок, чем его предыдущие прогнозы.

Так, например, Индекс борща, веб-сайт, который отслеживает цены на свеклу, сметану и другие ингредиенты, сообщает о росте цен на 26% по сравнению с прошлым годом.

Что с экономическими показателями

Среди россиян инфляция вызывает воспоминания об экономическом кризисе 1990-х годов во время мучительного перехода к рыночной экономике. Рост ценников заставил некоторых сократить потребление, ограничить отпуска или объединиться в группы в Telegram, чтобы обсудить, где найти лучшие предложения.

Растущий дефицит рабочей силы является еще одним важным фактором ползучей инфляции. Россия ежемесячно мобилизует до 30 тысяч солдат, в то время как сотни тысяч сбежали, чтобы избежать призыва.

Демографический спад в России обострил проблему нехватки рабочей силы: чиновники сообщают об уменьшении количества выпускников средних школ и университетов. Количество мигрантов, давнего источника рабочей силы, также сократилось.

Эта тенденция, вероятно, продолжится после того, как власти ввели более жесткий иммиграционный контроль в ответ на мартовский теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", в результате которого погибло более 140 человек.

Обратите внимание! По данным центрального банка, предприятиям не хватает как высококвалифицированных специалистов, так и низкоквалифицированных рабочих.

Как заявил в прошлом месяце вице-премьер-министр Денис Мантуров, несмотря на то, что за последние полтора года оборонный сектор переманил более полумиллиона работников из гражданского сектора, ему не хватает около 160 тысяч специалистов.

Обычно Россия и ее партнеры на глобальном Юге в конце концов находят способы обойти санкции. Но это будет повторяться, потому что США, скорее всего, не остановятся на достигнутом. В конце концов, платить за это придется российским потребителям и бизнесу,

– сказал Астров.

Российские импортеры, тем временем, не теряют бдительности от санкций США, введенных в этом году, которые повысили риск вторичных санкций для иностранных банков, работающих с Россией. Китайский экспорт в Россию упал за последние месяцы. Торговля Турции с Россией также споткнулась под давлением санкций в этом году.