Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил 24 Каналу, что такие цифры являются слишком преувеличенными. Россия не может легко запустить 100 крылатых ракет и 200 дронов, обычно, атаки не такие масштабные.

Смотрите также Британская разведка подсчитала, сколько дронов Россия запустила по Украине в ноябре

Сколько "Шахедов" производит Россия

Типичная атака россиян составляет 40 – 50 дронов в сутки. Если запускать столько ежедневно, то получится 1500 в месяц. Вряд ли можно анализировать количество "Шахедов", глядя на то, что написано на их крыльях после сбития.

Одна из задач разведки – это дезинформация врага, то есть эти все номера на крыльях могут быть специально написаны для того, чтобы мы их анализировали, для того, чтобы думали якобы россияне имеют большое количество средств.

Моя оценка их способности – это примерно 6 – 7 тысяч в год, то есть примерно в два раза меньше, чем то, что оценили в Defense Express. Для того, чтобы проводить масштабные атаки, которые россияне делают сейчас, нужно накапливать,

– сказал Павел Нарожный.

К тому же в оккупантов были большие перерывы, когда они запускали по 10 – 15 дронов в сутки. Такой период длился с середины лета до осени 2024 года. Враг накапливал их для того, чтобы в начале отопительного сезона атаковать нашу энергосистему.