Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний зауважив 24 Каналу, що такі цифри є надто перебільшеними. Росія не може легко запустити 100 крилатих ракет і 200 дронів, зазвичай, атаки не такі масштабні.

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Скільки "Шахедів" виробляє Росія

Типова атака росіян складає 40 – 50 дронів на добу. Якщо запускати стільки щодня, то вийде 1500 в місяць. Навряд чи можна аналізувати кількість "Шахедів", дивлячись на те, що написано на їхніх крилах після збиття.

Одна із задач розвідки – це дезінформація ворога, тобто ці всі номери на крилах можуть бути спеціально написані для того, щоб ми їх аналізували, для того, щоб думали нібито росіяни мають велику кількість засобів.

Моя оцінка щодо їхньої спроможності – це приблизно 6 – 7 тисяч на рік, тобто приблизно у два рази менше, ніж те, що оцінили в Defense Express. Для того, щоб проводити масштабні атаки, які росіяни роблять зараз, потрібно накопичувати,

– сказав Павло Нарожний.

До того ж в окупантів були великі перерви, коли вони запускали по 10 – 15 дронів на добу. Такий період тривав з середини літа до осені 2024 року. Ворог накопичував їх для того, щоб на початку опалювального сезону атакувати нашу енергосистему.